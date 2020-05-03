Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что в Италии присутствует ярко выражено региональное развитие пандемии: на севере страны большое число зараженных и тяжелых пациентов, тогда как на юге не такое сложное положение.

"Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся", – сказал Проценко в на телеканале "Россия 24".

Согласно последним данным, количество заболевших в Италии составляет более 209 тысяч человек, выздоровело более 79 тысяч человек, скончалось более 28 тысяч человек.

За последние сутки в России подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 5 948.

Всего в России выявлено 134 687 случаев коронавируса, 1280 человек умерли, выздоровели 16 639 человек.