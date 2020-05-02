Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел коронавирусом

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как перенес заболевание коронавирусом.

Медик сообщил, что болезнь протекала у него в форме средней тяжести. Результаты компьютерной томографии показали определенный объем поражения легких, сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Проценко заявил, что лечился неамбулаторно по тем предписаниям, которым следуют в рамках лечения пациентов больницы.

31 марта у главврача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус. Проценко перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Потом стало известно, что медик хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Болезнь протекала у Проценко не в тяжелой форме.

Спустя полмесяца медику удалось побороть болезнь. Его тест на новый вирус показал два отрицательных анализа.