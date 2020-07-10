Спецборт с врачами и техникой для борьбы с COVID-19 направили на Байконур

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Спецборт с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и оборудованием направили на Байконур. Группа прибудет на космодром в пятницу, 10 июля, как сообщает RT.
"Направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, десять дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, десять концентраторов кислорода, десять медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов СИЗ", – объяснили в "Роскосмосе".
На космодроме, по состоянию на 10 июля, не выявлены случаи коронавируса, однако в Казахстане за сутки заболели 1 726 человек. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 54 747.
В начале июля сообщалось, что 26 ведущих врачей из Московской области отправились в Казахстан, чтобы помочь местным врачам в борьбе с COVID-19. В состав группы вошли специалисты разного профиля.
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