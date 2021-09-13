Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне

Детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне планируется открыть к ноябрю, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания.

"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены, современным оборудованием поликлиника укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. То есть до начала ноября она должна заработать", – сказал мэр.

Собянин отметил, что за последние годы в городе построено 50 новых поликлиник, а в ближайшие годы планируется возвести еще 30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.