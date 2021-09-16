На западе столицы отремонтируют три поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ЗАО проходит капитальный ремонт трех городских поликлиник. Специалисты ведут работы в зданиях на проспекте Вернадского, Беловежской и Мосфильмовской улицах. Ремонт планируют завершить в конце 2021 – начале 2022 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал замглавы департамента капитального ремонта Денис Лебедев, данные медицинские учреждения практически перестраивают заново.

"Перед специалистами стоит задача сделать не просто косметический, а комплексный капитальный ремонт – это вопрос куда более серьезный. Его решение позволяет улучшить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг", – приводятся в материале слова Лебедева.

Как уточняется, ремонт проходит в поликлиниках, расположенных по адресам Беловежская улица, дом 45, Мосфильмовская улица, дом 29а, проспект Вернадского, дом 30. Работы начинались в разное время, и теперь учреждения находятся в различной стадии готовности.

В зданиях поменяют все инженерные системы, лифты, окна и двери, заменят вентиляцию и системы кондиционирования, утеплят фасады и выполнят отделку помещений. Поликлиники приспособят для удобства маломобильных граждан и оборудуют системами доступа.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.

Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.

