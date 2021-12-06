Собянин рассказал о благоустройстве в Солнцеве

18:16
Фото: vk.com/mossobyanin
В 2022 году завершится реконструкция станции "Мещерская" в составе четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сделаем ее по всем стандартам комфорта. Будут подземный терминал, безопасные переходы через железнодорожные пути для жителей района и посетителей парка. <...> Жители смогут быстрее и комфортнее добираться на работу и домой", – рассказал градоначальник.
Собянин отметил важность развития транспортной связи в Солнцеве. Также, по его словам, в районе построят детско-взрослую поликлинику и подъездные дороги к ней с улицы Авиаторов.
Кроме того, во дворе дома на этой улице появится комфортная территория с озеленением и пешеходными тропинками, а в парке 60-летия Октября установят современную скейт-площадку.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по высадке деревьев на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания в рамках благоустройства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: