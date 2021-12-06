Собянин рассказал о благоустройстве в Солнцеве

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В 2022 году завершится реконструкция станции "Мещерская" в составе четвертого Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сделаем ее по всем стандартам комфорта. Будут подземный терминал, безопасные переходы через железнодорожные пути для жителей района и посетителей парка. <...> Жители смогут быстрее и комфортнее добираться на работу и домой", – рассказал градоначальник.

Собянин отметил важность развития транспортной связи в Солнцеве. Также, по его словам, в районе построят детско-взрослую поликлинику и подъездные дороги к ней с улицы Авиаторов.

Кроме того, во дворе дома на этой улице появится комфортная территория с озеленением и пешеходными тропинками, а в парке 60-летия Октября установят современную скейт-площадку.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили работы по высадке деревьев на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания в рамках благоустройства.