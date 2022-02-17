Столичный Росреестр зарегистрировал права на 227 коммунальных сооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов рассказал о работе совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Буквально за два месяца управлением были зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 227 коммунальных сооружений протяженностью 45,8 тысячи метров", – рассказал специалист.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что деятельность штаба ускоряет ввод в эксплуатацию важных объектов, в том числе инженерных сетей и элементов дорожно-мостового хозяйства.

За время работы штаба специалисты Росреестра также поставили на государственный кадастровый учет 10 земельных участков суммарной площадью более 143,4 тысячи квадратных метров. По 30 производственным объектам были внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин накануне заявил, что правительство создаст единый реестр очередников на жилье. Ключевая роль в данном процессе отводится закону о комплексном развитии территорий.