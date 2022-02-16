Эксперты назвали худшие профессии для получения ипотеки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве в текущем году сложности с одобрением ипотеки могут возникнуть у сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса, а также предпринимателей, которые недавно открыли свое дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным аналитиков "Финам", проблемы с одобрением ипотеки могут возникнуть у курьеров, сотрудников ЧОПов и работников автомастерских.
Комфортным доходом для выплаты среднего кредита на жилье после повышения ключевой ставки ЦБ специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА" назвали 190–200 тысяч рублей в месяц.
К такому выводу аналитики пришли, исходя из среднего размера ипотеки в Москве (7,1 миллиона рублей), ставки в 12% годовых, первоначального взноса в 20% и двадцатилетнего срока погашения кредита.
Согласно данным аналитиков сервиса HH.ru, позволить себе подорожавшую в этом году ипотеку смогут сотрудники сферы продаж, IT, строительства, недвижимости, высшего менеджмента, а также маркетинга, рекламы и PR. Также комфортно выплачивать кредит на жилье смогут digital-дизайнеры, SEO-специалисты, бизнес-аналитики и управленцы.
11 февраля Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании ЦБ. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.
По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной необходимость повышения ключевой ставки продиктована инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, которые на данный момент достигли максимумов с начала 2016 года. Она добавила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение ключевой ставки несет серьезную угрозу для отрасли жилищного строительства. По его словам, что в 2021 году размер средней ставки по ипотеке составил 7,5%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя 2020 года.
В России выросли ставки по ипотеке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: