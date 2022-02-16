Эксперты назвали худшие профессии для получения ипотеки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в текущем году сложности с одобрением ипотеки могут возникнуть у сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса, а также предпринимателей, которые недавно открыли свое дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным аналитиков "Финам", проблемы с одобрением ипотеки могут возникнуть у курьеров, сотрудников ЧОПов и работников автомастерских.

Комфортным доходом для выплаты среднего кредита на жилье после повышения ключевой ставки ЦБ специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА" назвали 190–200 тысяч рублей в месяц.

К такому выводу аналитики пришли, исходя из среднего размера ипотеки в Москве (7,1 миллиона рублей), ставки в 12% годовых, первоначального взноса в 20% и двадцатилетнего срока погашения кредита.

Согласно данным аналитиков сервиса HH.ru, позволить себе подорожавшую в этом году ипотеку смогут сотрудники сферы продаж, IT, строительства, недвижимости, высшего менеджмента, а также маркетинга, рекламы и PR. Также комфортно выплачивать кредит на жилье смогут digital-дизайнеры, SEO-специалисты, бизнес-аналитики и управленцы.

11 февраля Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании ЦБ. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.

По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной необходимость повышения ключевой ставки продиктована инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, которые на данный момент достигли максимумов с начала 2016 года. Она добавила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение ключевой ставки несет серьезную угрозу для отрасли жилищного строительства. По его словам, что в 2021 году размер средней ставки по ипотеке составил 7,5%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя 2020 года.

