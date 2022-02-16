Хуснуллин назвал ключевую ставку ЦБ угрозой для жилищного строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение ключевой ставки до 9,5% несет серьезную угрозу для отрасли жилищного строительства. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, мы сейчас думаем, как эту проблему решать", – сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
Хуснуллин отметил, что в 2021 году размер средней ставки по ипотеке составил 7,5%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя 2020 года. По мнению вице-премьера, снижение ипотечной ставки стало возможным благодаря мягкой политике Банка России в прошлом году.
По словам Хуснуллина, на поддержание программы льготной ипотеки из государственного бюджета было выплачено порядка трех миллиардов рублей.
11 февраля Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании ЦБ. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.
По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной необходимость повышения ключевой ставки продиктована инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, которые на данный момент достигли максимумов с начала 2016 года. Она добавила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось.
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