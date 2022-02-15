Сбербанк повысит ставки по кредитам и депозитам

Фото: depositphotos/valphoto

Сбербанк пересмотрит ставки по депозитным вкладам и кредитам на текущей неделе, рассказал глава банка Герман Греф. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он пояснил, что необходимость внесения корректировок обусловлена недавним поднятием ключевой ставки ЦБ.

"Будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", – рассказал Греф.

11 февраля Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании ЦБ. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.

