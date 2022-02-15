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экономика

12:19

Российские банки провели первые переводы в рамках тестирования цифрового рубля

экономика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Центробанк РФ объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля. Российские банки уже осуществили первые переводы в электронной валюте между физлицами, сообщается на сайте регулятора.

"Три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений", – говорится в сообщении.

Клиенты банков открыли цифровые кошельки через специальное мобильное приложение, а также обменяли безналичные рубли на цифровые и провели операции перевода цифровых рублей между собой.

"Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем", – уточнили в ЦБ.

Всего в тестировании программы участвуют 12 банков.

Концепция цифрового рубля была подготовлена ЦБ в апреле 2021 года. С технической точки зрения электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях. Использовать цифровой рубль можно будет для оплаты как в Сети, так и офлайн.

Планируется, что эмиссию цифрового рубля будет осуществлять ЦБ, а коммерческие банки получат возможность открывать электронные кошельки для данной разновидности национальной валюты. Также они будут уполномочены сохранять ее на счетах.

Специалист прокомментировал контроль ЦБ денежных переводов

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