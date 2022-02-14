В России предложили убрать комиссию за внутрибанковские переводы

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением отменить комиссию за внутрибанковские денежные переводы для физических лиц. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение Орлов направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По его мнению, услуги интернет-банкинга и сетевые ресурсы, позволяющие совершать покупки дистанционно, приобрели огромную общественную значимость в условиях пандемии коронавируса, поскольку они являются важнейшим средством минимизации контактов между людьми и снижения заболеваемости.

Орлов отметил, что россияне стали чаще переводить денежные средства родным и близким, а также дистанционно оплачивать аренду жилья. Однако многие банки продолжают взимать комиссию за переводы физлиц, осуществляемые внутри одной и той же кредитной организации.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами", – отмечается в письме.

Ранее стало известно, что Центробанк обсуждает возможность отмены комиссии при переводах между личными счетами одного человека, открытыми в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей. Предполагается, что подобная инициатива позволит повысить конкуренцию среди банков, а также усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.