Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

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Центробанк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение было принято на первом в 2022 году заседании Банка России.

Ставка выросла до максимума весны 2017 года. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", – уточняется в релизе.

ЦБ также повысил прогноз по инфляции. Ожидается, что среднесрочный прогноз по итогам 2022 года увеличится до 5–6%. А прогноз по годовой инфляции в 2023–2024 годах сохранится на уровне 4%.

К нормализации денежно-кредитной политики Банк России перешел весной 2021 года, начав повышать ключевую ставку. Основными причинами для этого стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Текущее повышение ставки является восьмым по счету.

В последний раз регулятор повышал ключевую ставку 17 декабря 2021 года, увеличив ее до 8,5%, что соответствовало уровню сентября 2017 года.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, причинами для снижения ключевой ставки могут стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Для этого необходимы более выгодные ставки по депозитам.