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Годовая инфляция в России в январе достигла 8,73%, а в декабре показатель оценивался в 8,39%. При этом потребительские цены за месяц выросли на 0,99%, следует из данных Росстата.
В сравнении с декабрем продовольственные товары в январе подорожали на 1,44%, а в сравнении с прошлым годом – на 10%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,67 и 8,73% соответственно, а услуг – на 0,76 и 5,38%.
Экономист Александр Бузгалин допустил продолжение роста инфляции в России. Он пояснил, что разовые меры властей негативно сказываются на потребителях, временные меры по заморозке цен все равно приводят к удорожанию товаров.
"Если в России не будут изменены механизмы ценообразования, не будет постоянного регулирования цен, ситуация остается прежней", – сказал Бузгалин радио КП.
Власти стараются сдержать рост цен. Для снижения уровня инфляции был предпринят ряд мер. Так, Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции – на 8,6%.
В качестве одной из мер по борьбе с ростом цен в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим. В ведомстве полагают, что подобный шаг снизит негативное влияние подорожания на социально значимые товары отечественного производства.
Между тем ряд торговых сетей уже ограничил наценки на некоторые товары. Это, по мнению аналитиков, должно замедлить рост цен.
"Фанимани": инфляция
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