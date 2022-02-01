Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 10,3%

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Сбербанк на 1% повысил ставки по ипотеке на жилье в готовых новостройках и домах на этапе строительства. Теперь они достигают 10,3%, следует из информации на сайте кредитной организации.
При этом ставки по отдельным видам жилищного кредитования остались прежними: в частности, ипотека для семей с детьми, как и раньше, стоит 4,7% годовых, а ипотека с господдержкой – 5,8%. Такой же осталась и ставка при рефинансировании кредита на недвижимость – 9,6% годовых.
11 января до 10,3% ставки по ипотеке поднял ВТБ. Банк объяснил данное решение повышением ключевой ставки Центробанком РФ и не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Ранее эксперты в сферах ипотечного кредитования и строительства предрекли повышение средней ежемесячной платы по ипотеке в России в ближайшие полгода. Так, если жилье за первое полугодие 2022 года подорожает на 5%, а средняя ипотечная ставка увеличится с 9,9 до 12%, то ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%.
Аналитики спрогнозировали рост ипотечных ставок в 2022 году
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