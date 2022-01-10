ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3%

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Банк ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке на один процентный пункт, до 10,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения", – говорится в сообщении.

В банке объяснили данное решение повышением ключевой ставки Центробанком РФ и не исключили дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. При этом ВТБ сохранит ставки по семейной ипотеке (4,7%), ипотеке с господдержкой (5,75%) и дальневосточной ипотеке (0,1%).

Также в кредитной организации считают важным необходимость модернизации льготной ипотеки в 2022 году для поддержки социально значимых категорий населения, что во многом будет определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине этого года.

Ранее Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года.

По мнению аналитика Николая Кульбаки, изменение ключевой ставки отразится не на всех гражданах. В первую очередь решение ЦБ коснется граждан, которые планируют взять ипотеку.

