Россиянам спрогнозировали двузначные ставки по ипотеке в 2022 году

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Решение ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки может привести к росту ставки на ипотеку на покупку квартир в новостройках. Об этом заявил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК.

Он напомнил, что сейчас ипотечная ставка установлена на уровне 9,2%. По мнению эксперта, в 2022 году этот показатель может вырасти до 10–10,2%.

"Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта и выше", – отметил Мутко.

Ранее Мутко заявил, что ситуация с ростом цен на жилье в России стабилизируется в 2022 году. По его словам, цены на жилье "войдут в нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, где спрос на жилье небольшой, рост цен может остановиться.

