Во Всемирном банке допустили неожиданный всплеск инфляции в России в 2022 году

Фото: depositphotos/blinow61
Высокий риск неожиданного всплеска инфляции прогнозируется в России в наступающем году. Об этом заявил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.
Эксперт подчеркнул, что специфика России заключается в огромной территории страны.
"Сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", – пояснил Найт в интервью изданию "Ведомости".
По мнению эксперта, ЦБ предпринимает своевременные меры для погашения инфляции. При этом в России отсутствует контроль за ростом цен, отметил специалист.
Главный экономист продолжил, что возможный всплеск инфляции окажет давление на экономику страны в целом. Как считает Найт, в этом случае Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику и повысит ключевую ставку.
"Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", – объяснил эксперт.
Он отметил, что данный фактор замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений.
17 декабря Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года. В предыдущий раз Центробанк повышал ключевую ставку в конце октября 2021.
По мнению аналитика Николая Кульбаки, изменение ключевой ставки отразится не на всех гражданах. В первую очередь, решение ЦБ коснется граждан, которые планируют взять ипотеку.
Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: