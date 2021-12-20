Во Всемирном банке допустили неожиданный всплеск инфляции в России в 2022 году

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Высокий риск неожиданного всплеска инфляции прогнозируется в России в наступающем году. Об этом заявил главный экономист по РФ в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.

Эксперт подчеркнул, что специфика России заключается в огромной территории страны.

"Сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", – пояснил Найт в интервью изданию "Ведомости".

По мнению эксперта, ЦБ предпринимает своевременные меры для погашения инфляции. При этом в России отсутствует контроль за ростом цен, отметил специалист.

Главный экономист продолжил, что возможный всплеск инфляции окажет давление на экономику страны в целом. Как считает Найт, в этом случае Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику и повысит ключевую ставку.

"Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", – объяснил эксперт.

Он отметил, что данный фактор замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений.

17 декабря Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года. В предыдущий раз Центробанк повышал ключевую ставку в конце октября 2021.

По мнению аналитика Николая Кульбаки, изменение ключевой ставки отразится не на всех гражданах. В первую очередь, решение ЦБ коснется граждан, которые планируют взять ипотеку.