Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, повысив данный параметр на 1 процентный пункт. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ повысил ключевую ставку в седьмой раз подряд, вернув данный параметр на уровень сентября – октября 2017 года.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России", – говорится в сообщении.

Устойчивым фактором повышения инфляции в России остается ускоренное расширение спроса, которому не соответствуют возможности усиления выпуска. Из-за этого ЦБ стал рассматривать более пессимистичный сценарий развития инфляционной ситуации.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", – подчеркнули в Центробанке.

В предыдущий раз Банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, в конце октября.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Для этого необходимы более выгодные ставки по депозитам.

