Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, повысив данный параметр на 1 процентный пункт. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ повысил ключевую ставку в седьмой раз подряд, вернув данный параметр на уровень сентября – октября 2017 года.
"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России", – говорится в сообщении.
Устойчивым фактором повышения инфляции в России остается ускоренное расширение спроса, которому не соответствуют возможности усиления выпуска. Из-за этого ЦБ стал рассматривать более пессимистичный сценарий развития инфляционной ситуации.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", – подчеркнули в Центробанке.
В предыдущий раз Банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, в конце октября.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, причинами для снижения ключевой ставки может стать уменьшение инфляции и рост интереса россиян к сбережениям. Для этого необходимы более выгодные ставки по депозитам.
В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России
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