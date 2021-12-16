Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Центробанка о росте инфляционных ожиданий россиян в декабре с 13,5 до 14,8%. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это сложный процесс, который требует очень сложной постоянной работы, чем кабмин и занимается. Инфляция высокая, президент делает все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", – сказал Песков.

По его словам, на инфляцию влияет целый комплекс внешних и внутренних факторов, причем их давление на российскую экономику пока не ослабевает.

"Оно (давление. – Прим. ред.) в мировой экономике так же ощущается не менее, а где то еще более сильно. В этом плане это тема для обеспокоенности", – добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что российские власти озабочены текущей высокой инфляцией в стране. По его словам, этот вопрос постоянно стоит в повестке дня президента и правительства и постоянно обсуждается.

7 декабря Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики. Он отметил, что к концу ноября данный показатель достиг 8,4%.

