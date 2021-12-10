Объем льготных ипотечных кредитов в Москве в октябре вырос в 3,4 раза

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Объем рынка льготного ипотечного кредитования в Москве в октябре текущего года вырос в 3,4 раза, дойдя до отметки 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Так, в октябре льготную ипотеку оформили 2,4 тысячи горожан, что более чем в два раза больше показателя сентября.

"Ставка кредита была повышена с 6,5 до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей. Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее", – объяснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, помимо этого, на спрос на ипотечное кредитование повлияло расширение программы семейной ипотеки, которой теперь могут воспользоваться семьи с одним ребенком, а также появление совместных кредитных программ от банков и застройщиков.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что даже после изменения условий программы льготной ипотеки в июле – октябре падение спроса не наблюдалось. Наоборот, он вырос на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Между тем глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов отмечает, что повышенный спрос на жилье, вызванный льготной ипотекой, способствует и увеличению объемов строительства. Например, за первые десять месяцев 2021 года в Москве ввели 5,9 миллиона квадратных метров недвижимости – вполовину больше, чем за тот же период в 2019 году.

Ранее Центробанк предложил не продлевать программу льготной ипотеки на новостройки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиулиной, следует сконцентрироваться на более адресных программах, призванных помочь тем группам населения, которые нуждаются в подобном виде кредитования.

