Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам призвал сохранить доступность ипотеки для россиян.

"Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней", – сказал он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить размер страхового возмещения по банковским вкладам ипотечников. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову.

По мнению депутата, страховые гарантии для выплачивающих ипотеку россиян необходимо расширить, поскольку они могут использовать сбережения для решения непредвиденных проблем в условиях наличия кредитных обязательств.

