В Госдуме предложили повысить размер страховки для ипотечников

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить размер страхового возмещения по банковским вкладам ипотечников. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая", – говорится обращении.

Власов напомнил, что текущее законодательство предусматривает условия, при которых размер страховой выплаты может быть повышен до 10 миллионов рублей. В частности, данная норма касается вкладов, на которых хранились деньги фонда капитального ремонта, а также средства, полученные от продажи жилья или по наследству.

При этом возможность увеличения страховой компенсации никак не распространяется на граждан, выплачивающих ипотеку. По мнению депутата, страховые гарантии для данной категории россиян необходимо расширить, поскольку они могут использовать сбережения для решения непредвиденных проблем в условиях наличия кредитных обязательств.

Ранее Центробанк предложил создать специальный банковский вклад для малообеспеченных россиян. По словам зампреда регулятора Ольги Поляковой, процентная ставка будет привязана к ключевой или к уровню инфляции. Она отметила, что каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму предлагается ограничить.