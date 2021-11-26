В Госдуме оценили идею увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал идею увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми. Об этом сообщает RT.
"С одной стороны, я поддерживаю любые попытки стимулировать семьи, которые имеют детей. Но, с другой стороны, мы видели, чем закончилась льготная ипотека, которая привела к взрывному росту цен на рынке жилья", – отметил он.
Гутенев подчеркнул, что для принятия такого решения нужна тщательная оценка экспертов.
"Поэтому, несмотря на привлекательность, на первый взгляд, такой инициативы, я бы взвесил все риски, в том числе и риск дальнейшего повышения стоимости жилья, который так высок", – добавил он.
Ранее депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев предложил изменить порядок расчета налогового вычета при покупке квартир или иного жилья семьям с детьми. В обращении на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой он указал, что нужно увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей на каждого ребенка (из этой суммы можно вернуть 13% НДФЛ).
До этого Госдума приняла закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.
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