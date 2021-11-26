Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:29

В Госдуме оценили идею увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал идею увеличить вычет при покупке квартиры семьями с детьми. Об этом сообщает RT.

"С одной стороны, я поддерживаю любые попытки стимулировать семьи, которые имеют детей. Но, с другой стороны, мы видели, чем закончилась льготная ипотека, которая привела к взрывному росту цен на рынке жилья", – отметил он.

Гутенев подчеркнул, что для принятия такого решения нужна тщательная оценка экспертов.

"Поэтому, несмотря на привлекательность, на первый взгляд, такой инициативы, я бы взвесил все риски, в том числе и риск дальнейшего повышения стоимости жилья, который так высок", – добавил он.

Ранее депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев предложил изменить порядок расчета налогового вычета при покупке квартир или иного жилья семьям с детьми. В обращении на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой он указал, что нужно увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей на каждого ребенка (из этой суммы можно вернуть 13% НДФЛ).

До этого Госдума приняла закон, предусматривающий отмену обязанности по уплате НДФЛ при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми.

Россиянам предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать