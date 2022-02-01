Покупателей квартир в новостройках могут избавить от переплат по ипотеке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Минфин РФ намерен разработать законопроект, который избавит покупателей от необходимости двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что сейчас дольщики подписывают закладную при покупке жилья на этапе строительства, а затем после ввода его в эксплуатацию – из-за этого приходится дважды тратиться на оценку имущества, а также на дополнительный залог или возросшие проценты по ипотеке, если за время строительства квартира успела подорожать.
"Это назревшее и актуальное изменение процедуры оформления закладной. Сейчас этот процесс прописан на законодательном уровне, но требует совершенствования для упрощения взаимодействия банков, заемщиков и государственных органов", – объяснила замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре текущего года. Если соответствующие изменения будут приняты, то это избавит заемщиков от лишней бюрократии и дополнительных трат по ипотеке.
Между тем ряд российских банков, в частности ВТБ, "Открытие", ПСБ и Райффайзенбанк утверждают, что уже сейчас их процедуры построены так, что исключают оформление повторных закладных на первичную недвижимость.
Ранее в Госдуме предложили упростить рефинансирование ипотеки для семей, которые потратили материнский капитал на погашение долга. Планируется избавить их от необходимости получать соответствующие разрешения от органов опеки и самого банка, а также переоформлять жилье в общую собственность.
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