Тематическая площадка "Логово разбойника" появилась в парке в пойме реки Жужи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематическую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи. Об этом сообщил начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта города Москвы Максим Гордиенко.

Площадь объекта c тремя игровыми зонами составляет 1,3 тысячи квадратных метров. Площадка стала самым большим игровым пространством.

"Название площадки связано с легендой, согласно которой в овраге поймы реки Жужи скрывался известный разбойник Савка, ее оформление как раз отсылает к истории этого места", – цитируют Гордиенко на портале мэра и правительства Москвы.

На территории игрового пространства располагаются комплексы с башнями, полосы препятствий, домики, качели, воркаут-зоны и другие. Оборудование площадки выполнено из экологичного материала – в традициях русского деревянного зодчества.

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