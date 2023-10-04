Завершена реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Закончена реконструкция Лианозовских прудов в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, реконструировали каскадные системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов и водопропускного канала между ними.

Водоемы очистили от 5 тысяч кубометров ила – максимальная глубина увеличилась до 3 метров.

Так, на Среднем пруду укрепили берег габионными матрасами с устройством травяных откосов в надводной части. Это предотвратит сползание грунта в акваторию и обеспечит удобный выход для водоплавающих птиц. Также там сделали четыре зоны биоплато общей площадью 375 "квадратов", где высадили более 7,5 тысячи водных растений.

На Нижнем пруду обновили береговую полосу и укрепили откосами из камня, втопленного в бетон. Отремонтировали берега по сторонам пешеходного мостика, заменили облицовку опор сооружения.

На открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья выложили дно и стенки камнем, втопленным в бетон, что увеличит скорость перетока воды между прудами.

Ранее сообщалось, что в Марьине закончились основные работы по благоустройству территорий, расположенных рядом с прудами-регуляторами.

Появилось новое комфортное пространство для отдыха. Около водоемов рабочие проложили широкие тротуары, установили лавочки, а также пандусы для маломобильных граждан.

"Мой район. Обратная связь": территории возле прудов-регуляторов благоустроили в Марьине