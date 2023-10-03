"Мой район. Обратная связь": территории возле прудов-регуляторов благоустроили в Марьине

В Марьине завершились основные работы по благоустройству территорий, которые расположены рядом с прудами-регуляторами. Всего их 16.

Так, появилось новое комфортное пространство для отдыха. Около водоемов специалисты проложили широкие тротуары, установили лавочки, пандусы для маломобильных граждан. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".