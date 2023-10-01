01 октября, 04:10Город
"Мой район. Навигатор": возле центра "Москвич" завершилось благоустройство территории
Возле культурного центра "Москвич" завершилось благоустройство прилегающей территории, а также улицы Коломникова. Там появились уютные зоны для отдыха и прогулок. Бетонную стену протяженностью более километра вдоль завода "Москвич" украсили граффити, рассказывающее об истории предприятия и рисунки с изображением производственных процессов.
А еще территорию озеленили – специалисты разбили газон площадью около 40 тысяч квадратных метров.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор