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Московский зоопарк переходит на осенний режим работы с 1 октября, сообщает пресс-службе зоосада.

Световой день становится короче, в связи с чем зоопарк уменьшает время работы на один час. Работать он будет с 9:00 до 19:00 вечера, а войти внутрь можно будет до 18.:00.

Сейчас в зоопарке работает главный вход, а также новый вход из метро "Баррикадная".

Ранее стало известно, что проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

Родившемуся в Московском зоопарке детенышу панды исполнился месяц. Зоологи выяснили, что это самка. Сейчас вес маленькой панды составляет 1 288 граммов, а размер – 36,8 сантиметра.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке