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20 сентября, 09:16

Общество

Более 3,1 млн обследований провели в павильонах "Здоровая Москва" за сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За время работы павильонов "Здоровая Москва" в этом сезоне в них провели свыше 3,1 миллиона обследований, в том числе почти миллион лабораторных анализов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила глава центра медицинской профилактики столичного Депздрава Татьяна Елагина, в парковых павильонах москвичи могут пройти обследования, позволяющие заблаговременно выявить риски серьезных заболеваний, например диабета или патологий дыхательной системы.

"Программа обследования подбирается для каждого пациента с учетом пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других аспектов. Горожане могут получить доступ к информации о своем здоровье в электронных медицинских картах", – добавила она.

Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Пройти обследование в них можно бесплатно, однако перед этим потребуется очно или онлайн заполнить специальную анкету. С собой нужно иметь полис ОМС и паспорт.

В рамках проекта специалисты проводят больше 11 различных исследований. Причем при необходимости дополнительный осмотр проводят прямо в павильоне либо выписывают направление к врачу в городской поликлинике.

Ранее сообщалось, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать в городских скверах и парках до конца сентября. В Депздраве рекомендуют горожанам проверять здоровье даже при отсутствии жалоб, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний.

Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября

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