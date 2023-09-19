Кардиолог назвала болезни сердца, которые часто проявляются у подростков

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Среди болезней сердца, чаще других проявляющихся у подростков, в первую очередь – врожденные пороки сердца, то есть присутствующие с рождения структурные аномалии, но по тем или иным причинам не диагностированные. До определенного возраста они могут быть бессимптомными. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-кардиолога Анастасию Фомичеву.

Помимо этого, она назвала аритмии. Они могут быть не только наследственными или связанными со структурными изменениями в сердце, но и быть вызваны приемом наркотических веществ, длительным стрессом, неправильным образом жизни. Подобные аритмии обратимы, если их своевременно выявить, уточнила эксперт.

Отмечается, что подросток может столкнуться с инфекционным эндокардитом – воспалением внутренней оболочки сердца и клапанных структур. Чаще всего его вызывает бактериальная инфекция (стрептококки, стафилококки и другое). Поэтому нужно своевременно лечить инфекции горла и важна антибиотикотерапия, заявила Фомичева.

Врач добавила, что также может быть выявлен вирусный миокардит – воспаление сердечной мышцы из-за перенесенной вирусной инфекции (ОРВИ, грипп, коронавирус). Если его не лечить, это может привести к развитию сердечной недостаточности. Еще одним распространенным заболеванием у подростков является артериальная гипертензия, но у молодых людей она обычно вторична, поэтому необходимо найти причину гипертонии.

Нужно обратиться к врачу, если у подростка появились симптомы, которых ранее не было, а именно обмороки, одышка, быстрая утомляемость, учащенный пульс и боли в груди, подвела итог кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова заявила, что занятия йогой и плаванием оказывают кардиоваскулярный эффект, способствуя улучшению здоровья человека. Она также указала на пользу кардиотренировок, например бега, катания на велосипеде, скандинавской ходьбы и аэробики.

До этого кардиолог Евгения Кулакова предупредила, что любое сильное эмоциональное потрясение может привести к инфаркту миокарда. При этом приступ может случиться даже у молодых и, казалось бы, здоровых людей. Но для этого интенсивность эмоций должна быть очень высокой. И скорее такое все же произойдет с теми, у кого есть предрасположенность, подчеркнула врач.

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