Москвичи выберут любимые места для познавательных прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование "Время для познавательных прогулок", четвертое из серии "Осень в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках голосования москвичам предстоит выбрать самые интересные и живописные места города. В первом вопросе участникам предлагается отдать голос за лучшие для прогулок городские усадьбы. Среди вариантов – музей-усадьба "Люблино", музей-заповедник "Коломенское", Петровский путевой дворец, усадьба Воронцово и другие.

Во втором вопросе горожанам нужно определить самые интересные мероприятия столичных музеев. На выбор доступны в том числе выставка "Сверхспособности" в Дарвиновском музее, экскурсия "Музей глазами хранителей" в Музее криптографии, квест "Космический экипаж" в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ и другие варианты. Также можно оставить свой вариант.

Ранее в проекте "Активный гражданин" выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Первое место досталось дому купца Петра Сысоева в Печатникове переулке, второе – чугунному павильону трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, а третье – дому городской усадьбы Андрея Сытина в Сытинском переулке.

