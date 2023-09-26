"Активных граждан" пригласили выбрать наиболее романтичные места Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучшие места для романтических свиданий. Это уже третье голосование из серии "Осень в Москве: время для романтиков", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователям предстоит ответить на три вопроса. В первом горожане могут отдать предпочтение самым романтичным кинотеатрам Москвы. Среди вариантов есть кинотеатр "Музейный" на Зубовском бульваре, где показывают шедевры мирового кинематографа, а также новинки.

Во втором вопросе участников спросят о парках, которые подходят для осенних фотосессий. В голосование вошли самые живописные места. В частности, среди вариантов есть Нескучный сад, известный невероятными пейзажами и романтичными уголками.

"Третий вопрос посвящен самым необычным местам для свиданий. Сделать встречу особенной может конная прогулка по осенним аллеям Измайловского парка или знакомство с обитателями "Городской фермы" на ВДНХ", – говорится в сообщении.

Участникам также предоставили возможность предложить свои варианты ответа.

Ранее стало известно, что порядка 6 тысяч голосований состоялось в проекте "Активный гражданин". В общей сложности москвичи высказали более 235 миллионов мнений. Сам проект работает на протяжении 9,5 года.

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