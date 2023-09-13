"Активные граждане" оценят площадки и мероприятия Московского урбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, которое посвятили прошедшему Московскому урбанистическому форуму. Жители столицы могут рассказать о своих впечатлениях от этого мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователям предлагают ответить на вопрос, какие площадки они посетили. Кроме того, горожане могут оставить предложения для организаторов.

В олимпийском комплексе "Лужники" москвичам рассказывали об изменениях города за последние 12 лет. Они могли прокатиться на колесе обозрения, вейкборде, сапборде или сноуборде, сыграть в хоккей, увидеть модные показы и попробовать еду на гастрофестивале, изучить цифровой двойник города в павильоне "Цифровые технологии Москвы", посетить концерты и мастер-классы.

Гостиный Двор на время проведения МУФ подготовил уникальную экспозицию, посвященную развитию социальной сферы столицы. Там выступали врачи и популяризаторы науки, проходили творческие встречи с артистами и концерты. Одним из главных экспонатов оказался шестиметровый цифровой человек.

Площадку в Центральном выставочном зале "Манеж" посвятили столичному транспорту. Гостям рассказали о проектах, новых станциях и обновлении подвижного состава. Посетителям предлагали стать машинистами, увидеть 37-метровую голограмму движущегося поезда и новейшие модели автомобилей.

В парке "Зарядье" состоялись деловой форум и выставка, на которой показали 10 мегапроектов. Также здесь прошел фестиваль "Город. Люди. Будущее".

Ранее сообщалось, что более 200 "писем в будущее" написали гости стенда программы реновации на выставке "Москва 2030. Город для каждого", которая проходила с 4 по 31 августа в музыкально-концертном зале "Зарядье" в рамках МУФ. Отмечалось, что стенд "Реновация: строим будущее" стал связующим звеном между эпохами.

Также герои мультфильма "Фиксики" 9 и 10 сентября рассказали юным горожанам о правилах безопасного обращения электричества в павильоне комплекса городского хозяйства в рамках Мосурбанфорума. Гости изучили правила безопасного обращения с электричеством, сыграв в настольную игру "Доброе электричество – детям".

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек