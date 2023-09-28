Свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве в рамках программы "Чистое небо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 850 километров воздушных линий убрали под землю в Москве с 2015 года в рамках реализации программы "Чистое небо". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Убрали в кабельную канализацию более 850 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", – сказал заммэра Петр Бирюков, курирующий комплекс.

Отмечается, что в рамках программы под землю убирают провода электроснабжения, интернет-кабели и другие коммуникации. Их размещают в специальных трубах, к которым при необходимости можно оперативно получить доступ.

От воздушных линий к настоящему времени освободили в том числе Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу, Новый Арбат, набережные острова Балчуг, Варшавское, Ярославское и Каширское шоссе, а также некоторые другие улицы и магистрали города.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства в качестве одного из положительных итогов переноса коммуникаций под землю назвали повышение эффективности Московского авиационного центра: теперь пилоты могут приземлятся даже на узких улицах.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по 138 столичным адресам установят или обновят светофоры. Всего же за последние 10 лет светофоры установили или заменили в 1 617 точках города.

