Более 600 зон отдыха создали возле поликлиник в Москве с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Городские службы обустроили более 600 зон отдыха около столичных поликлиник с 2020 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками. Над некоторыми из них установили навесы", – сообщил он.

В ходе благоустройства специалисты убрали под землю воздушные провода, установили почти 2,8 тысячи фонарей, заменили дорожное покрытие, оборудовали детские площадки и более 530 велопарковок. Помимо этого, была создана доступная среда для маломобильных граждан.

За время работ в рамках первого этапа реконструкции поликлиник в городе обновили около 200 зданий, еще 140 планируют привести в порядок в ходе второго этапа.

До этого стало известно, что с начала 2023 года в Москве открыли 13 зданий поликлиник, больниц и других медучреждений. До конца года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще 14 объектов здравоохранения. Всего же за последние 12 лет в Москве было введено больше 140 поликлиник, корпусов больниц, подстанций скорой помощи и других объектов.



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