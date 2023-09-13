Объем ввода медицинских объектов в Москве увеличился в два раза по итогам полугодия

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С января по август текущего года в столице были введены в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения общей площадью более 133,6 тысячи квадратных метров, что вдвое больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В прошлом году за аналогичный период разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию получили 10 объектов, занимающие 65 тысяч квадратных метров. Таким образом, по сравнению с 2022 годом объем сданных сооружений увеличился вдвое", – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что одним из главных направлений градостроительной политики Москвы является возведение новых и реконструкция уже существующих медучреждений.

До конца текущего года в районе Бирюлево Восточное появится детская поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, также в ней будет отдельный травмпункт. В Даниловском районе столицы, по словам Бочкарева, на территории бывшего завода имени Лихачева в данный момент строители продолжают возводить детско-взрослую поликлинику с раздаточным пунктом детской кухни.

"На сфере здравоохранения лежит большая ответственность, и для того, чтобы отвечать всем современным вызовам, мы постоянно обновляем имеющуюся инфраструктуру. Первоочередная задача – создать условия, чтобы медицинская помощь стала еще доступнее", – подчеркнул заммэра.

Бочкарев напомнил, что в этом году медицинские учреждения были открыты на востоке в районах Вешняки, Богородское, Измайлово и Метрогородок, на западе – в районах Тропарево-Никулино и Солнцево, на севере – в Молжаниновском, Ховрино и Дмитровском районах.

Также объекты здравоохранения были введены на юго-западе – в Обручевском районе и Южном Бутове, в центре – в районе Замоскворечье, на северо-западе – в районе Строгино и в Новомосковском административном округе – в Коммунарке, добавил он.

Заммэра столицы подчеркнул, что все эти поликлиники рассчитаны как на взрослых, так и на детей, всего в них доступно 4 570 мест.

Сотрудники пресс-службы отметили, что в конце лета этого года в Восточном административном округе был открыт третий флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, работающий по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В нем были возведены девять операционных, приемное отделение, диагностические блоки и палатно-диагностическое отделение, эндоскопическое отделение, блок для лабораторных исследований.

Подчеркивается, что одним из уникальных подразделений медицинского учреждения является один из крупнейших в Москве региональных сосудистых центров. В соответствии с принципами цифрового госпиталя вся документация в центре ведется в электронном формате, добавили в пресс-службе.

Также в этом году были открыты взрослые поликлиники, рассчитанные на 750 посещений за смену, они появились на улицах Игральной и Твардовского, сообщили в департаменте. Внутри поликлиник появилось современное оборудование для проведения разного вида диагностики, также строители воссоздали удобные зоны ожидания и комнаты отдыха для медработников.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко заявил, что строительство медицинских учреждений происходит в том числе и за счет внебюджетных средств.

"Инвесторы понимают важность развития отрасли здравоохранения и вносят свой вклад в обновление столичного медицинского сектора. К примеру, в апреле разрешение на ввод в эксплуатацию получил лабораторно-диагностический центр в районе Тропарево-Никулино", – рассказал он.

Войстратенко добавил, что Мосгосстройнадзор проводит исследования совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз "ГБУ "ЦЭИИС" и уделяет внимание новым сооружениям на каждом этапе строительства согласно поручению Сергея Собянина.

"Эксперты выполняют лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и техническим регламентам", – резюмировал он.

Ранее Собянин сообщил об открытии 14 поликлиник, в которых проходил капремонт. Мэр уточнил, что все они работают по новому московскому стандарту: это современные здания с комфортными условиями для посетителей и специалистов, удобной навигацией.

Так, в районе Внуково заработал филиал поликлиники № 212, в Хорошевском районе – филиал поликлиники № 62, в Нагатино-Садовниках – филиал поликлиники № 67, в Таганском районе – филиал детской поликлиники № 104 и филиал поликлиники № 46, в Тимирязевском районе – филиал поликлиники № 6. По словам градоначальника, специалисты ждут москвичей и в других медучреждениях города.



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