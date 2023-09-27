Реконструкцию дорог проведут в районе Каспийской улицы в Москве – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в районе участка Каспийской улицы от Павелецкого направления МЖД до Кантемировской улицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проектными решениями предусматривается реконструкция участков улиц Каспийской, Ереванской и Медиков, а также строительство бокового проезда вдоль Каспийской улицы", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заммэра города Андрея Бочкарева.

В свою очередь, исполняющая обязанности главы Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что на участке Каспийской улицы организуют двустороннее движение автотранспорта, обустроят тротуары. Также в рамках работ запланированы установка новых остановок общественного транспорта и светофоров с поворотными IP-камерами, переустройство уличного освещения и ливневок.

Отмечается, что на время работ на дорогах нанесут временную разметку, установят временные дорожные знаки. Движение пешеходов организуют по существующим тротуара, велодорожкам и деревянным настилам.

Ранее сообщалось, что в районе производственной застройки в Троицком округе Москвы построят улично-дорожную сеть общей протяженностью 2,59 километра. Проект затронет территорию площадью 180 гектаров вблизи деревни Сенькино-Секерино.

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