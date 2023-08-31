Дождевую канализацию реконструируют в столичном районе Строгино

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Реконструкцию дождевой канализации проведут в столичном районе Строгино. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

"Реконструкция дождевой канализации на участке площадью 2,79 гектара позволит устранить износ и дефекты трубопровода для дальнейшей безопасной эксплуатации водосточной сети", – подчеркнул он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, работы планируется организовать на улице Исаковского от дома 6, корпуса 2, до дома 22, корпуса 1. Протяженность участка составит около 0,4 километра.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что нормативную базу ливневой канализации следует изменить.

"Состояние ливневых канализаций, безусловно, влияет на качество и комфорт проживания в городе. Для наведения порядка в этой сфере необходимо изменить систему управления ливневками, создав справедливую и прозрачную нормативную базу", – указал он.

Михайленко подчеркнул, что стоит утвердить методологию тарификации услуги. Эксперт пояснил, что за водоотвод должны платить владельцы земельных участков с наличием водонепроницаемых поверхностей.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова заявила, что столичные ливневки достойно справляются с последствиями непогоды в городе. Эксперт обратила внимание, что после дождя столичные улицы высыхают быстро благодаря работе канализаций. В условиях интенсивных дождей ливневки в Москве всегда демонстрируют эффективность.

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