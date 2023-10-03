Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проекты строительства согласовывались с января 2023 года. Благодаря их реализации в Москве появятся 37 новых детских садов, 36 школ и пять поликлиник.

"Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 119,8 миллиарда рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Объекты социальной инфраструктуры по ДДУ возводятся вместе с жилой застройкой. С февраля 2021 года инвесторы вместе со строительством жилых комплексов обязаны гарантировать возведение около них школ, детских садов и других.

Отмечается, что 25 из 78 проектов будут реализованы в ТиНАО. Там появятся 22 школы и три поликлиники. В ЮАО построят 10 объектов, в ЮВАО и ВАО – по 9, в ЗАО – 8, в САО – 7, в СЗАО – 6 и в СВАО – 4.

Между тем Сергей Собянин ранее сообщил об активном развитии западной части столицы. В частности, в районе Раменки построят учебный корпус с дошкольным отделением. Там же построят школу и детский сад на 550 и 150 детей соответственно.



Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы