Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Школа с детским садом появится в районе Метрогородок, а в поселении Сосенском – офисно-деловой центр. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что школу с детским садом построят на Тагильской улице. В нее смогут пойти 625 учеников и дошкольников, также она даст 70 рабочих мест. В офисно-деловом центре Коммунарки трудиться смогут примерно 1 тысяча человек.

Мэр уточнил, что проекты реализуются частными инвесторами в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. Участие в ней дает застройщикам ряд городских льгот.

Подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс построят на Котляковской улице за счет средств инвестора. В рамках проекта планируется возвести школу и детский сад, которые затем передадут городу.

Также два детских сада, школу и поликлинику с подстанцией скорой помощи возведут в ТиНАО. На реализацию проектов будет выделено 6,9 миллиарда рублей.

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику