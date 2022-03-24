Рособрнадзор не будет увеличивать число обязательных для сдачи предметов ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор на данный момент не планирует увеличивать число обязательных для сдачи предметов единого государственного экзамена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с инициативой ввести обязательный ЕГЭ по истории. Он отмечал, что без жестких обязательных требований большинство школьников хорошо учить этот предмет не будут.

Отмечается, что на сегодняшний день обязательными дисциплинами для сдачи в рамках единого государственного экзамена остаются русский язык и математика.

В Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.

Ранее стало известно, что в 2022 году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика.