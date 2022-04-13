Лукашенко назвал "старыми методами" возможность объединения РФ и Белоруссии

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Главы России и Белоруссии не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Так Александр Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко прокомментировал сообщения об объединении двух стран.

На переговорах Лукашенко и Кожемяко обсудят сотрудничество Белоруссии с Приморским краем, реализацию текущих проектов и новые направления сотрудничества. Акцент будет сделан на торговле и поставках рыбной продукции, передает РИА Новости.

Лукашенко также планирует посетить остров Русский, чтобы ознакомиться с инфраструктурой и реализацией общественно-культурных проектов.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее отечество, несмотря на то что живут они в разных странах. Белоруссия намерена развивать единство двух народов, которое они смогли сохранить, в отличие от народов других постсоветских республик, заключил Лукашенко.

