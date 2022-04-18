16:43
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача и еще 34 ортопедов-травматологов. Об этом сообщает агентство БелТА.
Белорусский лидер отметил, что контролировал ход операции. По его словам, это началось не вчера и не сегодня.
"На сегодня 35 человек (задержаны. – Прим. ред.). Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", – отметил Лукашенко.
Он рассказал, что дело против врачей возбудили в 2018 году. По его данным, специалисты советовали больным импортные ортопедические запчасти, за что получали взятки от иностранцев. Белорусский лидер подчеркнул, что у некоторых задержанных обнаружили дома "по 300 000, 650 000 евро".
Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных.
"Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их по вашему решению в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности", – сказал президент.
Белорусский лидер также подчеркнул, что в число задержанных попал и его лечащий врач, который "не единожды и президента обследовал". Он добавил, что огорчен этим фактом, но закон един для всех.
Ранее Лукашенко пообещал вместе с Владимиром Путиным показать миру "кузькину мать". Так он ответил на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока.
До этого президент заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее Отечество, несмотря на то что живут они в разных странах.
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