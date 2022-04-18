Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании своего лечащего врача и еще 34 ортопедов-травматологов. Об этом сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что контролировал ход операции. По его словам, это началось не вчера и не сегодня.

"На сегодня 35 человек (задержаны. – Прим. ред.). Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", – отметил Лукашенко.

Он рассказал, что дело против врачей возбудили в 2018 году. По его данным, специалисты советовали больным импортные ортопедические запчасти, за что получали взятки от иностранцев. Белорусский лидер подчеркнул, что у некоторых задержанных обнаружили дома "по 300 000, 650 000 евро".

Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных.

"Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их по вашему решению в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности", – сказал президент.

Белорусский лидер также подчеркнул, что в число задержанных попал и его лечащий врач, который "не единожды и президента обследовал". Он добавил, что огорчен этим фактом, но закон един для всех.

Ранее Лукашенко пообещал вместе с Владимиром Путиным показать миру "кузькину мать". Так он ответил на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока.

До этого президент заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он отметил, что у россиян и белорусов общее Отечество, несмотря на то что живут они в разных странах.

