В Совфеде предупредили о последствиях попытки блокады Калининграда

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Попытка установить фактическую блокаду Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над регионом, заявил RT глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Это может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России", – подчеркнул сенатор.

Запрет на транзит почти половины грузов в Калининградскую область он назвал "наглой выходкой" Литвы. Клишас считает, что если Евросоюз не исправит это, Брюссель дезавуирует для России легитимность документов о членстве Литвы в Евросоюзе и "развяжет руки" для решения проблемы калининградского транзита "любыми способами".

Ранее бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда, организованную Литвой, поводом для начала военных действий. Он подчеркнул, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

Он добавил, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у России остается доступ к Калининграду по морю. В то же время такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область. По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

