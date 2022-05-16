В Польше выступили с призывом демилитаризовать Калининград

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область.

"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – сказал он в интервью газете DoRzeczy.pl

По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. Он добавил, что в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.

