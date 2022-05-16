В Польше выступили с призывом демилитаризовать Калининград

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Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область.
"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – сказал он в интервью газете DoRzeczy.pl
По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. Он добавил, что в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.
Власти Финляндии подадут заявку на членство в НАТО
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