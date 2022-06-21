Посол ЕС прибыл в МИД РФ из-за ограничения Литвой транзита товаров

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Посол Евросоюза Маркус Эдерер прибыл в министерство иностранных дел России из-за ограничения Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о вызове в МИД РФ Эдерера сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказал, что послу выставят определенные условия. При этом Алиханов признал, что ситуацию можно разрешить дипломатическим путем.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

