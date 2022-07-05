В Венгрии заявили, что страна физически не может заменить российские энергоносители

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Венгрия физически не сможет заменить использование российских энергоносителей на другие, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

По его словам, чтобы поменять каналы поставок необходимо много лет и достаточное количество денег.

"Вопрос в том, можете ли вы заменить российские газ и нефть для работы в вашей стране. Сейчас ответ "нет". Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно", – сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России. По словам политика, цены на энергоносители резко взлетели. Он также добавил, что в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей.

До этого премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что заправляться бензином по льготным ценам в стране смогут только автомобили с венгерскими регистрационными знаками. По его словам, цена на бензин в Венгрии является одной из наиболее привлекательных в Европе, по этой причине в стране развился так называемый бензиновый туризм, особенно вдоль границ. Политик добавил, что это ставит под угрозу поставки.

