В Госдуме назвали своевременной инициативу Кадырова о подготовке добровольцев в регионах

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной и необходимой, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По словам парламентария, в настоящее время украинская армия в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил из-за большого пополнения за счет иностранных наемников.
Он также выразил уверенность, что реализация инициативы о подготовке добровольцев будет по силам всем российским регионам, поскольку в стране очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать ее интересы.
"Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия", – приводит слова Шеремета РИА Новости.
Депутат добавил, что западные страны сознательно разжигают военный конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию и установить контроль над ее энергоресурсами.
Ранее глава Чечни заявил, что российским регионам необходимо самостоятельно начать "самомобилизацию", а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине. Кадыров отметил необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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